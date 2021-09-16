Altay’ın Süper Lig’deki rakibi Göztepe

Süper Lig’e 18 yıl aradan dönen Altay, ilk 2 haftada Yukatel Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor ’u mağlup ettikten sonra Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor ’a mağlup oldu.

Ligde 6 puan ve averajla 9. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, yarın rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Altay’da sakatlıkları bulunan Cesar Pinares, Ahmed Rayan, Andre Poko ve Martin Rodriguez’in durumları yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’ndaki Altay-Göztepe mücadelesi saat 20.00’de başlayacak.