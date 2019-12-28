İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig'de son 2 maçında evinde Adana Demirspor'u deplasmanda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yenerek yeniden çıkışa geçen Altay yarın ilk yarının son sınavında Giresunspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabayakı Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşmanın biletleri VIP tribün 100, batı tribünü 20, maraton ve misafir seyirci 10 TL'den satışa çıktı. Ev sahibi ekip 7. haftadan bu yana 5 kez kullandığı Menemen İlçe Stadı'ndaki son maçına çıkacak. Altay, Göztepe'nin yeni stadına taşınmasıyla ikinci yarıda rakiplerini Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ağırlayacak.

Altay'ın başında çıktığı 2 maçtan da zaferle ayrılan Teknik Direktör Ali Tandoğan, Giresunspor maçında alacakları sonucun önemine dikkat çekerek, "Şampiyonluk hedefiyle kurulmuş bir rakiple oynayacağız. Bizde de kaliteli ayaklar var. Biz geldikten sonra takımın motivasyonu arttı. Tek düşencemiz kazanmak. Kazandığımız takdirde, diğer maçların sonuçlarına göre ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayabiliriz. 2'de 2 yaptık ama bizim için skordan önemli olan futbolumuz. Göreve geldiğimizde dağılmış oyun düzeni vardı, savunmamızı oturtmaya çalışıyoruz. Oyunla birlikte skorları da almak güzel oldu" dedi.

ALTAY

Cihan - Erhan, İbrahim Öztürk, Abdülkerim, Özgür, Adamu, Leandrinho, Yılmaz, Hüsamettin, Putsila, Paixao