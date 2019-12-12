İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig'de son 6 maçında 4 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak galibiyete hasret kalan Altay yarın 15. haftanın açılış maçında evinde Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribün 100, batı tribünü 20, doğu maraton ve misafir tribün 10 TL olarak belirlendi. Trabzonspor'la oynanan kupa maçında çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezonu kapatan stoper Gençer'in yanı sıra sakatlıkları sonrası bireysel idman yapan Kappel, Tavares, Eren Erdoğan ve Yasin forma giyemeyecek.

Geçen hafta Balıkesirspor'daki görevinden ayrılıp Altay'la anlaşan; ancak eski kulübünden kalan cezası nedeniyle Osmanlıspor maçını tribünden izleyen Teknik Direktör Ali Tandoğan, Adana Demirspor karşısında siyah-beyazlı takımın başındaki ilk sınavına çıkacak. Teknik patron Ali Tandoğan'ın salı günü işbaşı yaptığını dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, "Yeni hocamız takımla fazla çalışma şansı bulamadı, ancak Ali Tandoğan'la yeni bir sayfa açacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

ALTAY

Cihan - Erhan, İbrahim Öztürk, Abdülkerim, Özgür, Adamu, Yılmaz, Leandrinho, Tatos, Oğuzhan, Paixao