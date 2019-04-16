Altay'ın penaltı kabusu

Spor Toto 1'inci Lig'de 2-0 geriye düştüğü Adana Demirspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönerek üst üste 3'üncü beraberliğini alan Altay, oynadığı son 5 maçın 4'ünde kalesinde penaltıdan goller gördü.

16 Nisan 2019, Salı 14:59
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Altay'ın penaltı kabusu

Siyah-beyazlılar, penaltıdan gol yediği bu 4 müsabakada 3 beraberlik, 1 yenilgi alarak 9 puan kaybetti. Penaltıdan gol yediği karşılaşmalarda Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan İzmir ekibi, Abalı Denizlispor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor'la yenişemedi. Play-Off hattının 9 puan gerisine düşen 40 puanlı 10'uncu sıradaki Altay, kalan 5 haftada Hatayspor, Altınordu (D), Eskişehirspor, Osmanlıspor (D) ve Birevim Elazığspor'la karşılaşacak.

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Adana Demirspor karşısında 17'nci dakikada 2-0 geriye düştüklerini belirterek, "2-0'dan geri gelmek kolay değil. Biz bunu daha önce de yaptık, yine yapabilirdik. Haftalardır zorluk derecesi yüksek maçlar oynuyoruz. Nedense önemli 4 maçta penaltı golleriyle sıkıntı yaşıyoruz. Oyuncularım reaksiyon vererek bunu lehimize çeviriyor. Oyun olarak bütün maçlarda üstündük. Hem topun bizde kalması hem de pozisyon olarak üstündük. Matematiksel şansımız devam ettiği sürece oyuncularım Play-Off'u kovalıyorlar, bu çok sevindirici. Onların bu inanmışlığı beni de motive ediyor. Ligin sonuna kadar keyif vermeye devam edeceğiz" dedi.

DHA


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