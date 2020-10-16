Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 5'inci hafta mücadelesini Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Locası olmayan stadyuma seyirci alınmayacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan sol kanat Ziya'nın durumu maç saatinde netleşecek.

Ligde 7 puanla 6'ncı sırada yer alan Altay, 8 puanı bulunan 4'üncü basamaktaki rakibini yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. İzmir temsilcisi iddialı rakibine ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak. Milli maç arasında eksikleri kapatmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Teknik Direktör Yücel İldiz, Adana Demirspor maçını kazanarak 3'te 3 yapmak istediklerini söyledi. Öte yandan konuk ekipte orta saha oyuncusu Kerim Avcı, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Altay'a bu kez rakip olacak.

ALTAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Burak - Tolga, İbrahim Öztürk, Lokman, Özgür, Scuk, Yılmaz, Kappel, Regattin, Erhan, Paixao