Spor Toto 1. Lig’de Menemenspor’u 3-0 mağlup eden Altay, üst üste 4. galibiyetini aldığı ligde puanını 50’ye çıkararak ilk 2 iddiasını sürdürdü. Bu sezon, 5 maçlık galibiyet serisi de bulunan siyah-beyazlı ekip, Menemenspor karşılaşmasıyla art arda 4 müsabakasını kayıpsız geçti.

İlk 2 sıradaki takımların puan kaybetmesiyle bu ekiplere yaklaşan Altay, maç fazlasıyla GZT Giresunspor’un 3, Yılport Samsunspor’un 1 puan gerisinde yer alıyor.

Menemenspor karşılaşmasında takımının iki golünü kaydeden tecrübeli savunma oyuncusu İbrahim Öztürk, kariyerinde 20. golüne ulaştı. Tecrübeli futbolcu ilk kez bir maçta 2 gol birden attı.

Siyah-beyazlı futbolcular 23 Mart Salı gününe kadar izin yapacak. Altay, lige verilecek aradan sonra 5 Nisan Pazartesi günü Bursaspor’a konuk olacak.