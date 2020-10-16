Son 2 maçını kazanan ve 1.Lig’e ağırlığını koymaya başlayan Altay’ın en büyük güvencesi Yücel İldiz… Anadolu futbolunun usta ismi, Malatyaspor, Karabükspor (2) ve Denizlispor’un ardından bu kez Büyük Altay’da şampiyonluk sevinci yaşamak istiyor. Camia ve taraftarlar da tecrübeli teknik adama çok güveniyor

Adana Demirspor, Samsunspor, İstanbulspor... Bu sezon 1.Lig’de zirve yarışı yine zorlu geçecek. Ancak Altay’ın çok önemli bir kozu var: Yücel İldiz. Bu ligin genetiklerini çok iyi bilen, Anadolu’nun futbol emekçilerinden olan Yücel hoca, 5. kez bir takımı Süper Lig’e taşımak istiyor.

Rekor kırabilir

2000-2001’de Malatyaspor’u, 2009-2010 ve 2015-2016’da Karabükspor’u Süper Lig’e taşıyan efsane teknik adam, 2018-2019 sezonunda ise bir başka Ege ekibi Denizlispor’u şampiyon yaptı. İldiz, bu sezon da Altay’ı Süper Lig’e çıkartması halinde Yılmaz Vural ve Kadri Aytaç’ı geride bırakıp (4’er kez), rekor kıracak.

Demirspor maçı kritik

Her fırsatta uzun bir yollarının olduğunu belirten ve adım adım gideceklerini söyleyen Yücel İldiz, cumartesi günkü kritik Adana Demirspor maçı öncesi tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor. 6-0’lık Eskişehir galibiyetinin ardından Keçiörengücü’nü deplasmanda 1-0 deviren Büyük Altay’ın 4 maçta 7 puanı var.

‘Yürekleri bizimle’

Taraftarın ve camianın çok güvendiği Yücel hoca, temkini ise elden bırakmıyor. Başarılı teknik adam yaptığı açıklamalarda, “Bu lig çok zorlu. Favori diye bir şey yok. Çok çalışmamız gerek. Bizim kat edecek yolumuz var. Her geçen hafta daha etkili futbol ortaya koyacağız. Bizim en büyük gücümüz, yürekli bizimle olan taraftarlarımız” vurgusu yapıyor.