Siyah-beyazlıların, Bursa ekibine karşı son 5 maçta önemli bir üstünlüğü bulunuyor. Taraflar arasında oynanan son 5 müsabakada Altay, sahadan 3 kez galip ayrıldı. Bir mücadele beraberlikle sonuçlanırken bir karşılamayı ise Bursaspor kazandı.

Ligin ilk yarısında Altay, İzmir'de oynadığı karşılaşmayı 3-1 kazanmasını bildi. Geçen sezon ise Bursa'da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanırken, Altay kendi sahasında rakibi 2-1 mağlup etti. Türkiye'nin iki köklü kulübü daha önce 74 resmi müsabakada karşı karşıya geldi. Bu maçların 27'sini İzmir temsilcisi galip tamamladı. 18 karşılaşma beraberlikle biterken 29 maçı Bursaspor kazandı. Bursaspor formasıyla Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan İbrahim Öztürk de gelecek hafta Altay'ın kaptanı olarak büyük başarılara imza attığı eski kulübüne karşı rakip olarak forma giyecek.

DHA