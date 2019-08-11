TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Altay'ın hücum hattı rakiplerine şimdiden gözdağı verdi. Mevcut kadrosunda geçen senenin gol kralı Marco Paixao ile Leandro Kappel'i bulunduran siyah-beyazlılar, son olarak Ümraniyespor'un deneyimli forveti Leandrinho'yu da renklerine bağlayarak gücüne güç kattı. İleri uçta oldukça etkili isimlere sahip olan İzmir ekibi şimdiden taraftarını heyecanlandırdı. Sezon bitiminde birçok kulübün transfer gündemine giren 34 yaşındaki Portekizli Paixao geçen sene 33 maçta 29 gol atarak hem krallık tacını taktı hem de İzmir ekibinin tarihine geçti.

Daha çok kanatlarda görev yapan 30 yaşındaki Hollandalı Kappel de 27 lig müsabakasında 9 gol atarak takıma önemli katkı sağladı. Türkiye kariyerinde Denizlispor, Sivasspor ve Ümraniyespor'da forma giyen Brezilyalı 30 yaşındaki Leandrinho ise 1. Lig'de 90 karşılaşmada 32, Süper Lig'de 17 müsabakada 3 gol atmayı başardı. Ümraniyespor'da 2018-2019'da 29 lig maçında 7 kez gol sevinci yaşayan Sambacı, kanatlarda ve santrforda görev yapabiliyor. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, güçlü bir ekip kurduklarını belirterek, "Bu sezon yarışta olacağımıza inanıyorum. Altay çok büyük bir camia. Bizim hedefimiz her zaman zirvedir. Yeni ve mevcut oyuncularımızla kurduğumuz kadro kalitesini gösterecektir" diye konuştu.