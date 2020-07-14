Erzurumspor önünde ise İzmir ekibinin Paixao, Putsila, Kerim ve Kappel gibi gol silahları suskun kalırken, siyah-beyazlı takımın genel performansı da taraftarların tepkisini çekti. Çok kritik bir müsabakada pozisyon üretmekte sıkıntı yaşayan ve durgun bir görüntü sergileyen Altay, isteksiz oyununun sonucunda sahadan eli boş ayrıldı. Cezası nedeniyle 3 maçtır tribünde yer alıp Fenerbahçe ile futbol yapılanmasında yer almak için tekrar görüştüğü iddia edilen teknik direktör Yalçın Koşukavak da sessiz kalması nedeniyle eleştirildi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)