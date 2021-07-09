Altay Gaziemir Vali Kutlu Aktaş tesislerinde düzenlenen imza törenine Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Yönetim Kurulu üyeleri; Levent Doğanoğlu, Cem Torunoğlu, Çağatay Akar, Kerem Sancak, Fırat Sancak, Murat Sarıçelik ile ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer ve ICRYPEX Genel Müdürü Ezgi İçer katıldı.

Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Özgür Ekmekçioğlu, “Altay ailesi olarak bu anlaşmadan büyük mutluluk duyduk. Bu imzanın güzel bir başlangıç olmasını diliyorum. 18 yıl aradan sonra Süper Lig ’de vereceğimiz mücadelede yanımızda olacak tüm kurum ve kuruluşlara desteklerinden ötürü teşekkür ederim. Bu bir sponsorluk anlaşması ancak ilklerin takımı Büyük Altay, ICRYPEX ile kurduğu paydaşlıkla yatırım dünyasının yükselen değeri Fan Token projelerine ilerleyen süreçte bir yenisini ekleyecek." dedi.

106 yıllık tarihi ile Türk sporunda büyük başarılara imza atmış önemli kulüple yan yana geldikleri için mutlu olduklarını belirten Gökalp İçer, "Türkiye'de futbolun oynanmaya başladığı tarihlerden itibaren birikimiyle adından söz ettiren Altay'ın bu yıl Süper Lig'e tekrar yükselmesini büyük bir sevinçle karşıladık. ICRYPEX olarak bu süreçte desteğimizle Altay'ın yanında olmak istedik. Bu vesileyle birlikteliğimizde emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. Zorlu müsabakalara sahne olacak 2021-2022 sezonunun taraftara ve tüm camiaya başarılar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

“Ülkemizin spor kulüplerinin ve sporcularının destekçisiyiz.”

Türk sporuna destek olmaya devam edeceklerini aktaran Ezgi İçer, “ICRYPEX olarak imza attığımız sponsorluklarla daima faydalı ve yenilikçi bir süreç izliyoruz. Beşiktaş JK Erkek Basketbol A Takımı ve Fenerbahçe Engelli Yıldızlar sponsorluklarına Altay’ı da ekleyerek Türk sporuna güç katmaya devam ediyoruz." dedi.

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