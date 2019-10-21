Ersun Yanal, sezon başından beri genç yaşına rağmen eldivenleri Altay Bayındır’a verdi. Yanal, Alanya maçında ilk golde hata yapan öğrencisinden vazgeçmedi. Altay da birçok maçta yaptığı müthiş kurtarışlarla alkışlanacak bir performans sergiledi. Bu sezon takımın en iyilerinden biri olan genç kaleciye dün adeta nazar değdi. Fenerbahçe rakibine pozisyon vermedi, Altay Bayındır en rahat maçlarından birini oynadı. Ancak 73. dakikada Aissati’nin soldan ortasında hatalı çıkış yapan Altay, Estupinan’ın kafa vuruşunda topu ağlarında gördü.