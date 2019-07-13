İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da Sportif Direktör Özden Töraydın, kulübün transfer yasağına neden olan borcunun 624 bin 925 TL olduğunu, faizlerle birlikte bu rakamın 1 milyon TL'yi bulacağını açıkladı. Geçen sezon devre arasında sözleşmelerini tek taraflı fesheden Portekizli sağ kanat Pedro Eugenio ve Bulgar stoper Ivan Ivanov'la FIFA nezdinde davalık olduklarını dile getiren Özden Töraydın, "Pedro ve Ivanov geçen sezon sözleşmelerini tek taraflı feshetti. Kulübümüzle ilgili alacak davaları FIFA'da görülüyor. Bununla ilgili bir karar henüz verilmedi. Sadece Pedro ve Ivanov ile anlaşırken kur farkını sabitlemiştik, FIFA bunu kabul etmedi ve 46 bin 550 TL kur farkı borcu çıkardı. İki oyuncudan transfer yasağına neden olan rakam bu" dedi.

Kendi dönemlerinden Teknik Direktör Alper Avcı'ya 30 bin 673 TL, Antrenör Fatih Aktürk'e 10 bin 588 TL borçlu olduklarını belirten Sportif Direktör Özden Töraydın, kalan borcun eski yönetimlere ait olduğunu söyledi. Töraydın, eski başkan Cihangir Marmara döneminden masör Hamit Özcan'ın 237 bin, personel Turgay Çimi'nin 47 bin, Şevket Türk'ün 52 bin, Sevcan Güler'in 36 bin, Apti Ecili'nin 33 bin TL, Ömer Hızlıok döneminden Antrenör Serkan Demir'in 17 bin, futbolcu Hüseyin Kuday'ın 4 bin, Niyazi Konuşmaz döneminden futbolcu Selçuk Çalışır'ın 4 bin, Konuşmaz ve Aslan Savaşan döneminden futbolcu Yüksel Kayaalp'in 102 bin TL alacağının kesinleştiğini kaydetti.

