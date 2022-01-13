Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da, efsane teknik adam Mustafa Denizli, bir mektup yayınlayarak görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Denizli'nin açıklamasının ardından Altay Spor Kulübü'nden de bir açıklama yayınlandı.

"Mustafa Denizli ile aramızdaki "resmi" sözleşmenin sona erdiğini üzüntüyle açıklıyoruz"

Siyah-beyazlı kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "18 yıl boyunca formamızı giyen, kulüp tarihimizin en fazla maç oynayan ve en çok gol atan futbolcusu unvanlarına sahip, takımımızı Süper Lig'e çıkaran, stadımızda ismi yaşayan efsanemiz "Büyük Mustafa" Sayın Mustafa Denizli ile aramızdaki "resmi" sözleşmenin sona erdiğini üzüntüyle açıklıyoruz. Altaylı" apoletini omuzlarında her zaman gururla taşıyan ve taşımaya devam edecek olan Sayın Mustafa Denizli ve ekibine değerli hizmetleri için sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz."

Denizli'nin 11 numaralı forması emekli edildi

Açıklamasında bu ayrılığın bir veda olmadığı vurgulanırken, "Aramızdaki güçlü bağın simgesi olarak, "Büyük Mustafa" ile özdeşleşen "11" numaralı Altay formasını önümüzdeki sezondan itibaren emekliye ayırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

İHA