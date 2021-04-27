TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, play off mücadesi öncesinde sürpriz bir şekilde teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırmıştı. Ege ekibinin başkanı Özgür Ekmekçioğlu, teknik direktörlük için tecrübeli hoca Mustafa Denizli'ye basın toplantısı düzenleyerek takımın başına geçmesi için çağrıda bulundu.

İşte Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun basın toplantısında yaptığı açıklamalar:

Altayımız TFF 1. Lig'de mücadelesini, umudunu, inadını sürdürüyor. Bu sezon Osman Özköylü yönetiminde yarışı sonuna kadar zorladık. Hocamız yönetimiyle, hırsıyla, yeteneğiyle takımımızı belirli bir yere kadar getirdi. Gelişen süreç içinde karşılıklı konuşarak, görüşerek yollarımızı ayırma kararı aldık. Kendisine verdiği hizmetler nedeniyle teşekkürlerimizi sunuyoruz, futbol yaşamında sonsuz başarılar diliyoruz.

Yönetim Kurulu olarak, teknik direktörümüzle yollarımızı ayırdıktan sonra bir araya geldik ve kulübümüz adına en iyi görevlendirmeyi yapmak için alternatiflerimizi değerlendirdik. Futbol dünyamızda öne çıkan ve Altay için uygun olan isimleri belirledik. Elimizde listemiz hazır.

Ama biliyoruz ki bizlerin, taraftarlarımızın, oyuncularımızın kısacası tüm camiamızın hayallerini süsleyen tek bir isim var. Diğer adaylarla görüşmelere geçmeden önce, Altay'. destekleyen, yanında yer alan herkesin gönlündeki isme bir çağrıda bulunmak istiyoruz. O'nu takımımızın başında görmek, her Altaylı'nın en büyük rüyası...

Bu yüzden bir çağrımız var...

Kulübümüz için her zaman ve her koşulda en doğru ismi göreve davet ediyoruz. Sadece Altay'ın değil, Türk futbolunun en büyük efsanelerinden birini, futbol yaşamı zaferlerle dolu bir ismi Altay'ın başında görmek istiyoruz.

Mustafa Denizli'ye, başarılarıyla her zaman gurur duyduğumuz kaptanımıza, futbol yaşamında yazdığı müthiş öyküyü, teknik direktörlükle taçlandırması için çağrı yapıyoruz.

18 yıl boyunca formamızı büyük bir başarı ve gururla taşıyıp sonraki kariyerinde kulübümüzde hiç görev almayan Altaylı Büyük Mustafa'nın bu çağrımıza olumlu yanıt vermesini, takımımızı hak ettiği başarılara taşımasını bekliyoruz.

MUSTAFA DENİZLİ'DEN AÇIKLAMA

TFF 1'inci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, kulübün efsane futbolcusu Mustafa Denizli'ye teknik direktörlük görevini kabul etmesi için çağrıda bulunurken, tecrübeli teknik adam Altay camiasına önemli mesajlar gönderdi.

Mustafa Denizli yaptığı açıklama ile Altay'dan bir ücret talep etmesinin mümkün olmadığını bildirirken, şu ifadeleri kullandı:

İçinden yetiştiğim, bir ferdi olmaktan gurur duyduğum büyük Altay camiasından ilk kez böyle bir davet aldım. Öncelikle bu nazik davet için teşekkür ederim. Bu sezon çalışmama kararını aldığım için pek çok kulüpten gelen teklifi geri çevirdim. Ancak, Mustafa Denizli olmamda en büyük katkısı olan kulübümün bu davetini geri çevirmem takdir edersiniz ki çok kolay değil.

Altay'ın değerli yöneticilerinden bir ricam var;

1-) Kulübün çok geniş bir kadrosu var; bu kadronun verimli bir sayıya indirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

2-) İkincisi ve en önemlisi. Benim Altay'dan bir ücret talep etmem mümkün değil. Kendilerinin bana teklif etmeyi düşündükleri ücretin, Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışlanmasını rica ediyorum.

Bu iki önemli konuda şartlar yerine getirildiğinde camiama olan gönül borcumu ödemeye ve elimden gelen tüm gayreti sarf etmeye hazırım.

Çarşamba günü sayın başkan ile bir araya gelip bu nihai adımı atacağımızın bilinmesini isterim"

Mustafa Köprülü, İzmir DHA