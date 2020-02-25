Altay’ın gelecek vaat eden genç yeteneklerinden Oğuz Erk, 3. Lig 2. Grup’ta play-off mücadelesini sürdüren Karşıyaka’nın kadrosuna dahil oldu. 2012’de Altay altyapısında filiz lisansı çıkan orta saha oyuncusu, Karşıyaka’nın önümüzdeki pazar günü grup lideri Kocaelispor ile deplasmanda oynayacağı kritik maç öncesi antrenmanlara çıkmaya başladı.

İki köklü kulübün dayanışması

Karşıyaka Sportif Direktörü Atilla Güneş, Oğuz’un Karşıyaka’nın bir üst lig hedefindeki mücadelesinde etkin olacağına inandığını söyledi. Güneş; "Genç kardeşimiz Oğuz’un Altay altyapısında ciddi bir temel aldığına hiç şüphe yok. Karşıyaka da Oğuz’un sportif gelişiminde önemli bir rol oynayacak. Kulüplerin aralarındaki iş birliği ve genç oyuncuların gelişimi adına bu gibi jestler önemli. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve başkanımız Turgay Büyükkarcı bu konuda örnek bir dayanışma sergiliyorlar. İki köklü camianın tribünleri arasındaki dostluk, kulüp yöneticilerinin sağduyusu ile fair-play ruhunu daha geniş kitlelere yayacaktır. Oğuz’un transferi için Altay yönetimine teşekkür ederiz" dedi.

2000 doğumlu Oğuz Erk, Altay’ın geçtiğimiz devre arası Antalya kampında yer almış ve performansıyla dikkat çeken gençler arasına girmişti.

İHA