Büyük bir heyecan yaşayan siyah-beyazlılar sahadan puansız ayrılarak hüzünlü bir açılış gerçekleştirmiş oldu. Teknik direktör Mustafa Denizli de tarihi akşamda büyük bir gurur yaşadı. OIdukça duygulanan deneyimli teknik adamı taraftarlar bağrına bastı. Denizli, çocukluğunun ve gençliğinin Alsancak Stadı'nda geçtiğini belirterek, "Tarifi zor bir mutluluk yaşadım. Evimizdeki ilk maçı kaybetmek hepimizi üzdü. Ancak burası bizim evimiz ve evimiz olarak kalacak. Altay, kendi evinde mutlaka hak ettiği yerlere gelecek" dedi.

Ligde son olarak 7'nci haftada Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Beşiktaş 'ı 2-1 yenebilen Altay bir daha galibiyet yüzü göremedi. Kötü bir seri yakalayan siyah-beyazlılar oynadığı 9 maçın 6'sını kaybedip, 3'ünde berabere kaldı. Bu süreçte Gaziantep Futbol Kulübü, Vavacars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport Tav Antalyaspor, Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor maçlarını kaybeden İzmir temsilcisi, Demir Grup Sivasspor , Medipol Başakşehir ve Galatasaray 'la berabere kaldı. Uzun bir kazanamama serisi yakalayan Altay, tehlikeli bölgeye yaklaşmış oldu. Mustafa Denizli ise bu problemi ortadan kaldıracaklarını belirtti.

Her maça eksiklerle çıktıklarını vurgulayan Mustafa Denizli, "Kadromuz bu eksiklikleri kaldıracak düzeyde değil. Sezon başında yapamadığımız 2 transferi yapacağız. Altay, mutlaka hedeflediği yere gelecektir" dedi.

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2014 yılında çürük raporu verilen ve 2015'te yıkılan Alsancak Stadı'nın yeni hali beğeni topladı. UEFA standartlarında inşaa edilen ve adı Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak değişen tesis 26 Kasım 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmen açıldı. İlk kez maçın oynandığı stat modern görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

DHA