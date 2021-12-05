Süper Lig'e 18 yıl sonra geri dönen Altay, sezona çok iyi bir giriş yapmış ve ardından düşüşe geçmişti. Altay'da, Başakşehir ile oynanan maça göre ilk 11'de tek bir değişiklik vardı. Orta sahada Thiam yerine Zeki Yıldırım sahne aldı.

Stresli gelmişlerdi

Teknik direktör Mustafa Denizli'nin öğrencileri, 24 Eylül'de sahasında son şampiyon Beşiktaş 'ı 2-1 yendikten sonra düşüşe geçmişti. Galatasaray maçı öncesi çıktığı 7 mücadelede 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayan Altay, bu nedenle stresli bir şekilde İstanbul'a geldi. Ancak Altay, 90 dakika boyunca hem akıllı hem de mücadeleci bir futbol ortaya koydu ve son anlarda Bamba'nın penaltısıyla beraberliği kurtardı. 3 puan özlemi 8'e çıkmasına rağmen konuk ekip, zorlu Galatasaray deplasmanında 1 puanla ayrılarak önemli bir iş başardı.