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Altay'dan Bamba atağı

Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Altay, mayıs ayında sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan forvet Daouda Karamoko Bamba ile tekrar temasa geçti.

30 Haziran 2022, Perşembe 12:08 Son Güncelleme:
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Altay'dan Bamba atağı

Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılar, kulüpten alacağı bulunan Fildişi Sahilli golcüden yuvada kalmasını istedi. İzmir ekibiyle geçen sezon Süper Lig 'de 32 maçta görev alıp, 7 gol kaydeden 27 yaşındaki Bamba, yönetime önceliğinin Türkiye'de Süper Lig'de forma giymeyi sürdürmek olduğunu iletti. Bamba'nın herhangi bir Süper Lig kulübüyle anlaşaması halinde Altay'la tekrar masaya oturması bekleniyor.

Siyah-beyazlılar Bamba'nın yanı sıra Poko, Paixao ve Scuk'la da temaslarını sürdürüyor.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

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