İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, altyapıda tesisleşme ve oyuncu yetiştirme konusunda çıtayı yükseltmek için kolları sıvadı. Kulüp koordinatörlüğü görevine getirilen Tansu Yaan, Altay Futbol Akademisi'ni kurmak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Tansu Yaan, "Altay akademiyi oluşturup, oraya yatılı bir tesis ve futbol sahaları kazandıracağız. Akademiyi ayrı bir kurum gibi işletmeyi düşünüyoruz. Yer arayışımız sürüyor. Hedefimiz 5 yıl içinde ilk 11'in yüzde 25'i Altaylı ve İzmir doğumlu oyunculardan oluşan bir A takım yaratmak. Bizim için öncelik İzmir. İlk etapta çalışmalarımız bu doğrultuda olacak. Kendi yağımızda kavrulacağız" şeklinde konuştu.

Altyapı tesisi için yer konusunda temasların sürdüğünü ifade eden Tansu Yaan, "Kafamızda birkaç yer var ancak netleşen bir durum olmadığı için açıklama yapamıyoruz. Hedefimiz önümüzdeki sezon Süper Lig'de ve altyapıda çok güçlü bir Altay yaratmak" diye konuştu. Altay'ın Türkiye genelinde 40 ilde 10 binin üzerinde futbol okulu öğrencisi olduğunu dile getiren Kulüp Koordinatörü Tansu Yaan, "Öncelikle topluma faydalı bireyler kazandıracağız. Akademide en az 2 nizami saha, 2 de sentetik çimli sahamız, sporcu lojmanımız ve veliler için kafetaryamız olacak. Veliler çocuklarla iletişime geçemeyecek ancak onları izleyebilecek. Elit grupların gelişimini takip etmek için test laboratuvarımız olacak. Benim işim eğitmek, biz bunu başaracağız" dedi.

YÜCEL İLDİZ'İN EMRİNDEYİM

Kulüpte A takımla ilgili bir sorumluluğunun olmadığını dile getiren Tansu Yaan, "Oranın CEO'su Yücel hoca. Biz onun emrindeyiz, ne derse yapacağız. Orası bizim işimiz değil. Hocamın oyuncularla iletişimi mükemmel. Teknik direktör Yücel İldiz ne derse olur, onun söylediklerini yapmakla mükellefiz. Biz kulübün yapısını düzenlemeye çalışıyoruz" dedi.

53 yaşında olduğunu ve 30 yıldır futbolun içinde yer aldığını belirten Yaan, Katar'ın yanı sıra Türkiye'de Denizlispor, Fatih Karagümrük, Samsunspor, Eskişehirspor, Sakaryaspor, Akçaabat Sebatspor, Aydınspor, Giresunspor, Kasımpaşa, Karşıyaka, Gaziantepspor ve kısa bir dönem Altay'da çalıştığını sözlerine ekledi.

CEM ÖZGENER U17 MİLLİ TAKIMI'NDA

Altay'ın eski başkanlarından Mahmut Özgener'in Altay altyapısında forma giyen oğlu Cem Özgener, U17 Milli Takımı'na davet edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "2004 doğumlu futbolcumuz Cem Özgener, 17-25 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan U17 Milli Takım hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi" ifadelerine yer verildi.