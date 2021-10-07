Geçen sezon 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonu olan kadroda yer alan Zeki'ye çok az süre veren deneyimli teknik adam, bu sezon Süper Lig kadrosunda tuttuğu öğrencisini son haftalarda ilk 11'e monte etti. İlk 4 haftada 2 kez kadroya aldığı Zeki'ye sadece 3 dakika görev veren teknik patron Denizli, 30 yaşındaki futbolcuyu son 4 maçta 11'de oynattı.

Göztepe , Beşiktaş ve Gaziantep FK (D) müsabakalarında 90'ar dakika sahada kalan Zeki Yıldırım, Çaykur Rizespor deplasmanında 74'üncü dakikada oyundan alındı. Son olarak 4-1'lik yenilgiyle sonuçlanan Gaziantep deplasmanında penaltıya neden olan Zeki eleştiri konusu oldu. Teknik direktör Mustafa Denizli daha önce yaptığı açıklamada, "Oyuncular çalışmalarda ne kadar ön plana çıkarsa fırsat yakalama şansları o kadar büyük olur" sözleriyle takımına mesaj yollamıştı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)