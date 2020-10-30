Altay’da Yücel İldiz dertli

Siyah-beyazlılar, 8 oyuncusunda koronavirüs tespit edilmesinin ardından çıktığı Altınordu derbisini 2-1'lik skorla kaybederken, daha sonra yapılan test sonucunda takımdaki koronavirüslü oyuncu sayısının 24’e çıkmasıyla kulüpte ikinci bir yaşandı.

Ligdeki Giresunspor ve Tuzlaspor (D) karşılaşmaları ertelen Altay’da koronavirüsten kurtulan teknik direktör Yücel İldiz, “Müthiş bir tempo yakalamıştık. Çok güzel gidiyorduk. Altınordu maçı oynanmamalıydı. Federasyon olaya el koymalıydı. Yazık, günah. Oyuncuların halini herkes gördü. Bu pandemi bizi vurdu. Kim takıma nasıl dönecek ben de bilmiyorum” sözleriyle dert yandı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)