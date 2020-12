"Galibiyet varsa hepimizin, mağlubiyet de aynı" diyerek bir takım olduklarını vurgulayan deneyimli teknik adam Yücel İldiz, "Sıkıntıları çözeceğiz. Sonuç olarak lig uzun maraton. Aldığımız bir mağlubiyet bizi hedefimizden şaşırtmaz" dedi.

Hakem hatalarının da kaybettikleri puanlarda etkili olduğunu dile getiren teknik patron Yücel İldiz, "Biz yine de bunlara takılmayacağız. Kendi işimize bakacağız. Burası Büyük Altay Kulübü. Ligde her maç zor. Çarşamba günü Ankaraspor'la evimizde karşılaşacağız. Ligde her takım birini yenebiliyor. Kimse kendini büyük ya da küçük görmesin. Her maçın kendi havası var. Tüm rakipleri ciddiye almak zorundayız. Gereksiz puanlar verdik, bunlar olur. Kayıpları telafi edecek güçteyiz" diye konuştu.

DHA