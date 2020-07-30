Altay, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak ile yaptığımız görüşmeler sonucunda geleceğe yönelik yapılanmada meydana gelen fikir ayrılıkları sebebi ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdikleri hizmetler için kendisine ve ekibine teşekkür ederiz" denildi.

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, geçtiğimiz sezonun ortasında Fenerbahçe’den teklif almış ancak Altay’ı yarı yolda bırakamayacağını ifade etmişti.