Spor Toto Süper Lig 'de düşme hattında yer alan Altay, ara transfer döneminde yapacağı takviyeler ile ligin ikinci yarısına daha iyi başlama hayali kurarken, borçlar nedeniyle getirilen transfer yasağı ile yıkıldı.

Yönetime geldiğinden beri, geçmiş dönemde yapılan borçlar nedeniyle birçok transfer yasağı ile başa çıkan ve bu engelleri aşarak, 3. Lig'de aldığı Altay'ı, 5 yılda Süper Lig'e çıkarmayı başaran Başkan Özgür Ekmekçioğlu, bu kez kendi döneminde oluşan borçlar nedeniyle getirilen yasak ile karşı karşıya.

Yönetime olağanüstü genel kurul çağrısı

Başkanlık yaptığı dönemde oluşan borçlar nedeniyle eleştirilen Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yapılan son kongrede toplam borcun 174 Milyon TL olduğunu açıkladı. Transfer yasağının kalkması için yaklaşık 2 Milyon Euro'ya ihtiyaç duyulduğu iddia edilirken yönetimden, olağanüstü genel kurul yapılması istendi. Kulüp tüzüğüne göre üyeler kendi aralarında imza toplarsa, yönetim kongre yapmak zorunda kalıyor.

Lokman Gör'e olan borç ortaya çıktı

Transfer tahtası kapanan Altay, transfer yasağının kalkması için 12 alacaklı dosyasını kapatması gerekiyor. İzmir temsilcisinin, eski futbolcusu Lokman Gör’e, 2 Milyon 278 Bin 750 TL borcu olduğu ortaya çıktı.

Tahkim Kurulu açıkladı

Davacının, 1 milyon 709 bin TL tutarındaki fesih tazminatının 2 milyon 278 bin TL olarak düzelltildiği, Tahkim Kurulu tarafından açıklandı. Tahkim Kurulu’nda Altay’ın geçen sezon Beşiktaş ’tan kiralayıp forma şansı bulamayan Abdullah Aydın, altyapısından yetişen Cenk Özkaçar ve eski futbolcusu Kerim Avcı ile uyuşmazlık yaşadığı bilgileri de yer aldı. Siyah-beyazlıların eski yabancı oyuncuları Putsila. Mossoro, Amorim, Cocalic ve Gnanduillet gibi oyuncularıyla da davalık olduğu iddia ediliyor. (Ajansspor)