Süper Lig ’in yeni ekiplerinden Altay transferde düğmeye bastı. Mustafa Denizli ile birkaç güne kadar durumu netleştirecek olan İzmir ekibi, ilk bombayı Miroslav Stoch ile patlatıyor. Slovak yıldızla yapılan görüşmelerde her konuda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Altay ayrıca geçen sezon 2. Lig’de Bodrumspor formasıyla müthiş bir performans sergileyen Ozan Sol’la prensip anlaşmasına vardı. Siyah Beyazlılar, Fenerbahçe ’den ayrılması gündemde olan stoper Sadık Çiftpınar’la da temaslarını sıklaştırdı.

En golcü Ozan

Bodrumspor’da 30 gol, 5 asistle oynayarak geçen sezon Türkiye’de liglerin en golcü ismi olan Ozan’ın 2018 yılında 2’nci Lig’de şampiyonluk yaşadığı eski takımı Altay’la sözleşme imzalayacağı belirtildi. Fenerbahçe’de fazla forma şansı bulamayan Sadık’a başka kulüplerin de talip olduğu ancak Altay’ın transferi bitirmeye yakın olduğu ileri sürüldü.







