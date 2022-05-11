MENÜ

Altay’da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Altay, Spor Toto Süper Lig’in 37. hafta maçında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

11 Mayıs 2022, Çarşamba 14:52 Son Güncelleme:
- A +
Altay’da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig ’in 37. hafta maçında Altay, Trabzonspor ’a konuk olacak. 15 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da başlayacak karşılaşma İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde Altay’da hazırlıklar sürüyor.

Siyah-beyazlı ekip, bugün öğlen saatlerinde Teknik Direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde bir antrenman daha yaptı. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde yapılan antrenmanda futbolcular ısınma çalışmasının ardından dar alanda pas ve taktik çalışma gerçekleştirerek antrenmanı tamamladı.

İHA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...