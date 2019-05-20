Yarın saat 13.30'da Atatürk Stadı Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nde yapılması planlanan olağan genel kurulda çoğunluğun sağlanması beklenmezken, seçimin 28 Mayıs'ta aynı yer ve saatte gerçekleştireleceği ifade edildi.

Siyah-beyazlılarda 2016-2017 sezonunda başkanlık koltuğuna oturan Ekmekçioğlu, 3. Lig'de devraldığı Altay'ı 2 senede 1. Lig'e taşıdı. Başkanlık döneminde 2 lig birden atlayan Özgür Ekmekçioğlu'na herhangi bir rakip çıkmayacağı ve tek listeyle kongreye gidecek Ekmekçioğlu'nun güven tazeleyeceği bildirildi. Altay genel kuruldan sonra yeni sezon transfer çalışmalarına başlayacak.

DHA



