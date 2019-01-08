Altay'da Tavares sesleri

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Yeşil Burun Adaları asıllı Portekizli orta saha oyuncusu Helder Tavares'e kanca attı.

08 Ocak 2019, Salı 12:40
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Altay'da Tavares sesleri

Portekiz Premier Lig'de mücadele eden Tondela'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Dün takımının Sporting Lizbon'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada ilk 11'de şans bulan Helder Tavares, ligin ilk yarısında 15 müsabakada forma giydi. 

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda da oynayan Tavares, ayrıca Portekiz'de Pinhalnovense ve Beira-Mar, Romanya'da ise Otelul Galati kulüplerinde görev aldı. Ara transfer döneminde şimdiye kadar Yunan Tatos, Belaruslu Putsila, Oğuzhan ve Merter'le el sıkışarak 4 takviye yapan İzmir temsilcisinin önümüzdeki günlerde Portekizli futbolcuya da 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalatması bekleniyor.

DHA


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