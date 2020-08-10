Siyah-beyazlılarda altyapıdan yetişen genç stoper Cenk'in Fransa ekibi Olimpik Lyon'a 1.5 milyon Euro gibi müthiş bonservis bedeliyle transfer olmasının ardından dış transferde atağa kalkan yönetim defans hattını güçlendirmek istiyor. İzmir temsilcisinde kiralık oynayan stoper Abdülkerim, kulübü Konyaspor'a döndü. Sözleşmesi biten stoper Abdülhamit'in ise başka kulüplerden teklif aldığı ve yuvadan uçmaya hazırlandığı öğrenildi.

Altay'da stoper olarak sadece geçen sezon çapraz bağ ameliyatı geçiren Gençer kadroda kalırken, yönetim mukavelesi biten 39 yaşındaki stoper İbrahim Öztürk'ün futbola devam edip 1 yıl daha takımda kalmasını istedi. Dış transferde Alanyaspor'dan ayrılan stoper Lokman Gör'le prensipte anlaşan siyah-beyazlılar, savunmaya takviye arayışlarını sürdürüyor. Bugün ilk etap kampı için Afyonkarahisar'a hareket eden Altay, 10 gün sürecek idmanlarda kondisyon çalışmaları yapacak.

YENİ TRANSFERLER KAMPTA

Altay'da dış transferde ismi geçen oyunculardan şu ana kadar sadece Erzurumspor'dan Jasmin Scuk'un ismi resmi olarak açıklanırken, siyah-beyazlıların yeni transferleri Jovan Blagojevic, Burak Öğür, Timur Temeltaş ve Ergin Keleş de kampa katıldı. Aydın Karabulut ile Sadio Diaollo İzmir'e gelip kulübü gezdi. Listede yer alan Tolga Ünlü, Sedat Şahintürk, Erhan Çelenk, Lokman Gör gibi isimlerin ilerleyen günlerde kampa dahil olması bekleniyor.

DHA