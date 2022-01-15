Süper Lig'de 13 maçtır galibiyete hasret kalan ve Mustafa Denizli ile yollarını ayıran Altay, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'nin getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada takımın Süper Lig’in geri kalan bölümündeki çalışmalarını Mert Nobre yönetiminde sürdüreceği duyuruldu.

Mustafa Denizli'nin yardımcılığını da yapan Mert Nobre, Altay'ın Alanyaspor maçında teknik direktör olarak takımın başında yer alacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynadığı Atakaş Hatayspor ve Trabzonspor karşılaşmalarını 2-1'lik skorlarla kaybeden Altay, yenilenen evinde ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

İzmir temsilcisinde geçen hafta sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Pinares bu kez görev yapabilecek. Gabon Milli Takımı'nda olan Poko, sakatlığı süren Cebrail ve Aka ise forma giyemeyecek.

Altay'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbol takımımız Süper Lig’in geri kalan bölümündeki çalışmalarını, ligi ve sezon başından bu yana oyuncularımızı en iyi tanıyan Teknik Direktör Mert Nobre yönetiminde sürdürecektir. Teknik Direktörümüz Mert Nobre'ye yeni görevinde başarılar dileriz.





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