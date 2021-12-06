Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray 'la 2-2 berabere kalarak galibiyet özlemi 8 haftaya yükselen Altay, son 6 sezonun en uzun kazanamama serisine imza attı. 3'üncü Lig'de mücadele ettiği 2015-16 sezonunun son 9 maçında 3 puan yüzü göremeyen siyah-beyazlılar, cuma günü evinde Atakaş Hatayspor'u da yenemezse aynı seriyi tekrarlayacak. Bu sezon son galibiyetini 24 Eylül'de taraftarı önünde 2-1'lik skorla Beşiktaş karşısında alan İzmir ekibi, daha sonra 3 puanı bir arada göremedi.

Altay, bu periyotta Gaziantep FK (D), Vavacars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (D), Fraport Tav Antalyaspor (D) ve Adana Demirspor'a yenilirken; Demir Grup Sivasspor , Medipol Başakşehir (D) ve Galatasaray'la (D) berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, Hatayspor karşısında galip gelmesi halinde 77 gün sonra taraftarına 3 puan sevinci yaşatacak. Altay'da sarı kart cezalısı sağ bek Cebrail ve orta saha oyuncusu Zeki, bu hafta forma giyemeyecek.

DHA