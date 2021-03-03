Siyah-beyazlılarda iç sahada oynanan Ankara Keçiörengücü maçında sakatlandıktan sonra sol arka adalesinde yırtık tespit edilen ve son 3 karşılaşmada forma giyemeyen kaptan İbrahim Öztürk'ün iyileşerek takımla çalışmalara başladığı, ancak teknik heyetin 39 yaşındaki deneyimli stoperi bu hafta riske etmeyi düşünmediği belirtildi.

İzmir ekibinde sezon başında ikinci kez çapraz bağ ameliyatı olan stoper Gençer ise takımla olmasa da topla antrenmanlara başladı. Altay'da kasığındaki sakatlık nedeniyle tedavisi süren ön libero Harun ve çapraz bağ ameliyatı olup sezonu kapatan sol bek Özgür dışında eksik bulunmuyor. Giresunspor deplasmanında ağrısı nedeniyle 75'inci dakikada oyundan alınan Hollandalı kanat oyuncusu Leandro Kappel'in durumunun da iyi olduğu bildirildi. Altay ilk yarıda Tuzlaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)