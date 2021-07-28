Siyah-beyazlı yönetim, 26 yaşındaki İzlandalı file bekçisi için Arsenal'in istediği ücreti yüksek bularak transferden vazgeçti. Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin raporuyla yeniden kaleci arayışlarına başlayan Altay'ın Meksikalı bir file bekçisiyle flörtte olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı ekip Erzurum'da kalecileri Cihan ve Ozan Evrim ile antrenmanlara devam ediyor.

CHATZIGIOVANIS BİTİYOR

Altay'ın Panathinaikos'ta forma giyen Yunan sağ kanat Anastasios Chatzigiovanis ile anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. İzmir ekibine gelmek isteyen Chatzigiovanis'in kulübünden ayrılma yollarını aradığı ifade edildi. Dış transferde Ceyhun, Björkander, Thaciano ve son olarak Fildişi Sahilli golcü Bamba'ya sözleşme imzalatan Altay, Şilili sol kanat Martin Rodriguez ve gurbetçi sol bek Melih Altıkulaç transferlerini de açıklamaya hazırlanıyor.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)



