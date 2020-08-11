Altay'ın transfer için Kasımpaşa'dan ayrılan dünyaca ünlü yıldız Ricardo Quaresma ile görüşmelere başladığı yönünde sosyal medyada çıkan iddialar, siyah-beyazlı taraftarlar arasında heyecan yaşanmasına neden oldu. Bonservisi elinde olan Portekizli yıldızın İzmir'e gelip yönetimle pazarlıklara başladığı ileri sürülürken, kulübe yakın kaynaklar bu iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Altaylı taraftarlar, Barcelona, Inter, Chelsea ve Portekiz Milli Takımı'nın yanı sıra uzun yıllar Beşiktaş'ta oynayan, 2010'da UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2016 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşayan 36 yaşındaki kanat oyuncusunun İzmir'e gelmesi için yıldız oyuncuyu mesaj yağmuruna tuttu. (DHA)