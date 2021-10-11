Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Süper Lig 'de üst üste aldığı 3 galibiyetin ardından deplasmanda Gaziantep FK'ya 4-1 yenilerek fren yapan Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, takımının rehavete kapılmış olabileceğini ifade etti. Son 3 maçta ciddi rakipler karşısında harika işler yaptıklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, "Biraz havalanmış olabiliriz. Kendimize dönüp bakmamız lazım" yorumuyla öğrencilerine mesaj gönderdi.

İyi bir takım olduklarını ve beklentileri daha yukarı çekeceklerini vurgulayan Mustafa Denizli, "Biz bir hedef koyduk, o hedeften geri dönmeyiz" sözleriyle ekibinin arkasında durdu. Öte yandan siyah-beyazlı takımda ön libero Serge Aka Fildişi Sahili Milli Takımı'na, Andre Poko ise Gabon Milli Takımı'na davet edildi. Altay'da tedavileri süren Martin Rodriguez ile Eren'in milli maç arasında iyileşerek takıma katılması bekleniyor.