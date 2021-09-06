Antrenmanlarda attığı gollerle teknik heyete formda olduğunu gösteren 23 yaşındaki golcü oyuncunun Konyaspor karşısında ilk 11'de yer alabileceği ifade edildi. Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin son 2 maçta etkisiz kalan Fildişi Sahilli santrfor Bamba'yı yedeğe çekip, Rayan'a şans vermesi bekleniyor.

Ligin ilk haftasında Yukatel Kayserispor filelerini 2 kez sarsan Bamba, Aytemiz Alanyaspor (D) ve Fenerbahçe randevularında skora katkı sağlayamadı. Teknik direktör Denizli, Fenerbahçe karşısında Bamba'yı 58'inci dakikada oyundan alıp, Rayan'ı sahaya sürdü. İlk haftadaki Kayserispor maçını kaçıran Ahmed Rayan, 2'nci haftadaki Alanyaspor deplasmanında 81'inci dakikada oyuna girip, 85'inci dakikada ceza sahası dışından sert bir vuruşla rakip kaleciyi avlamış ve 4-1'lik galibiyette pay sahibi olmuştu.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)