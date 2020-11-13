TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da orta saha oyuncusu Anton Putsila, teknik direktör Yücel İldiz'in gözünden düştü. Sezonun ilk 2 maçında Yılport Samsunspor ve İstanbulspor (D) karşısında ilk 11'de yer alıp 90'ar dakika sahada kalan Belaruslu futbolcu daha sonra formayı unuttu.

Teknik patron Yücel İldiz, üst üste oynanan Eskişehirspor, Ankara Keçiörengücü (D), Adana Demirspor ve Altınordu (D) maçlarında Putsila'yı kadroya almadı. Kupadaki Karatay Termal 1922 Konyaspor randevusunda ilk 11'e dönen tecrübeli futbolcu, son olarak ligdeki Balıkesirspor maçında sonradan oyuna alındı. Yeniden teknik ekibin gözüne girmeye çalışan Putsila'nın Antalya kampında hafif bir sakatlık yaşadığı ve düz koşu yaptığı öğrenildi.

DHA