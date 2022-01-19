Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu'nda oynadığı 3 maçta Komorlar'ı 1-0 yenip, Gana ile 1-1, Fas ile 2-2 berabere kalan Gabon, 7 puanlı lider Fas'ın ardından 5 puanla 2'nci sırayı alarak son 16 turuna adını yazdırdı. Gabon Milli Takımı, 23 Ocak'ta Burkina Faso ile karşı karşıya gelecek. Turnuvada final maçı 6 Şubat'ta oynanacak.

Milli takımda yer alması nedeniyle kupadaki Beşiktaş , ligdeki Yukatel Kayserispor (D) ve Aytemiz Alanyaspor müsabakalarını kaçıran Poko, bugünkü Fenerbahçe (D) ve 23 Ocak'taki İttifak Holding Konyaspor karşılaşmalarında da görev yapamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda Gabon finale kalırsa, Poko 6 Şubat'taki Göztepe derbisinde eski takımına karşı forma giyemeyecek.

DHA