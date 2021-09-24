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Altay'da Mustafa Denizli'nin hedefi Beşiktaş'ı yenmek

18yıl sonra Süper Lig’e taşıdığı Altay’ın başında 6 maçta 12 puan toplayıp flaş bir başlangıç yapan Mustafa Denizli, iki kupa kaldırdığı Beşiktaş’ı da yenerek yoluna devam etmek istiyor.

24 Eylül 2021, Cuma 09:07 Son Güncelleme:
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Altay'da Mustafa Denizli'nin hedefi Beşiktaş'ı yenmek

Altay’ı geçen yıl 18sene sonra Süper Lig’e taşıyan Türk futbolunun en önemli teknik adamlarından Mustafa Denizli, 2008-2009 sezonunda başında yer aldığı Beşiktaş ’ı hem ligde hem de Türkiye Kupası’nda şampiyon yaptı.

O sezonun son maçında Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, Denizlispor ’u 2-1 yenerek 13’üncü şampiyonluğunu ilan etti. 2008-09’da Beşiktaş 6 yıl sonra şampiyonluğu, 19 yıl sonra çifte kupayı gördü. Mustafa Denizli, 2009-10 sezonunda sağlık sorunları nedeniyle Beşiktaş’taki görevinden ayrıldı.

Eski öğrencisine rakip

Denizli, Beşiktaş maçında A Milli Takım ’ı çalıştırdığı 1996-2000yılları arasında öğrencisi olan Siyah-Beyazlı ekibin teknik patronu Sergen Yalçında rakip olacak.


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