Altay patentli 18 yaşındaki forvet Kazımcan Karataş ve 19 yaşındaki kanat oyuncusu Eren Erdoğan'a antrenmanda sık sık uyarılarda bulunan deneyimli teknik adamın, iki genç krampona bu hafta şans vermeyi planladığı ifade edildi. Altay altyapısından yetişen Mustafa Denizli'nin Bandırmaspor karşısında Kazımcan ve Eren'i maçın gidişatına göre sahaya sürebilceği bildirildi.