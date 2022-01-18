Spor Toto Süper Lig 'de kabus gibi bir sezon geçiren Altay, gelen üst üste yenilgiler ile düşme potasında kaldı. Takımın gidişatından memnun olmayan ve tekrar Süper Lig'den düşmek istemeyen Altay taraftarı, Özgür Ekmekçioğlu yönetimine istifa çağrısı yaptı. Tepkilerin ardından Altay Başkanı'nın babası, taraftar ve Mustafa Denizli hakkında sert açıklamalarda bulundu.

İlk defa istifaya davet edildi

Alınan kötü sonuçlar ile düşme hattında yer alan Altay'da taraftar, takımın 5 yılda 3. Lig'den Süper Lig'e çıkmasında önemli rol oynayan Özgür Ekmekçioğlu yönetimini ilk defa istifaya davet etti. Geçtiğimiz günlerde 108. yaşını kutlayan Altay, bu güne Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin verdiği kırgınlık ile girmişti.

Mustafa Denizli'ye sevgi seli

Evinde Alanyaspor'u ağırlayan Altay taraftarı, maç boyunca yönetime tepki gösterdi. İlk düdükle başlayan protesto, son düdüğe kadar devam etti. Protestodan yönetim ile beraber futbolcular da nasibini alırken, görevinden ayrılan teknik direktör Mustafa Denizli'ye ise sevgi gösterisi vardı. Denizli'nin ardından takımın başına getirilen yardımcısı Mert Nobre ise taraftardan destek bulamadı.

Başkanın babasından, taraftara flaş tepki

2-0 kaybedilen Alanyaspor maçını tribünden izleyen Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun babası Rafet Ekmekçioğlu, taraftarın oğluna gösterdiği tepkiye şahit oldu. Bunun üzerine Ekmekçioğlu, sosyal medya hesabından, yönetime tepki gösteren Altay taraftarına, flaş açıklamalarda bulundu.

"Dün heykelini dikelim diyen taraftar, bugün istifa et diyor"

Taraftarın tepkisini sert bir şekilde eleştiren Rafet Ekmekçioğlu, "Bölgesel Amatör Lig’e düşmek üzere olan takımı 5 yılda gece gündüz çalışarak Süper Lig’e taşıyan yönetime saygısızlı yapmak hiç yakışmıyor. Dün, ’Şampiyon yap bizi heykelini dikelim’ diyen taraftar bugün, ’İstifa et’ diyor." ifadelerini kullandı.

"Denizli, Altay 3. Lig’deyken neredeydi?"

Taraftara olan eleştirisini Mustafa Denizli sevgisine de yönelten Ekmekçioğlu, bu takımı tecrübeli teknik adamın kurduğunu hatırlatırken, Denizli'yi, Altay'ın kötü gününde yanında olmamakla suçladı. "Balık beyinli olanlar her şeyi çabuk unutuyor. Mustafa Denizli, Altay 3. Lig’deyken neredeydi? Bir defa kulübün önünden geçmedi. Şimdi mazlumu oynamasın, 13 maçtır takım dökülüyor. Bu takımı teknik direktör Mustafa Denizli kurdu. 3’üncü Lig’de sesi çıkmayan yüreksizler Süper Lig’de ötmeye başladı."

Altay'ın Süper Lig'deki durumu

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 21 haftada 18 puan toplayabilen Altay, 18. sırada yer aldı. Son 6 maçını kaybeden Siyah-Beyazlı ekip, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Son galibiyetini 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş karşısında alan İzmir temsilcisi, rakip fileleri 23 kez havalandırırken, kalesinde ise 35 gol gördü.

Kaynak: Ajansspor