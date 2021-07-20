16 yıllık hasretin ardından Süper Lig ’e geri dönen Altay, Mustafa Denizli önderliğinde güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Tecrübeli teknik adamın yönetime verdiği transfer listesinin ilk sırasındaki isimlerden birinin Filip Novak olduğu öğrenildi. Altay’ın Çek sol bek için Fenerbahçe ’ye kiralama teklifi yapacağı kaydedildi. Sarı-Lacivertliler ise bu konudaki son kararı Vitor Pereira’ya bıracak. Portekizli teknik adam, gidecek oyuncular konusundaki son raporunu Slovenya kampının ardından yönetime sunacak.