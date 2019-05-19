Sergilediği performansla teknik heyetin gözüne giren Murat'la masaya oturmaya hazırlanan yönetim, ilerleyen günlerde nikah tazelemek istiyor. Altay'da 2.5 sezondur forma giyen tecrübeli savunma oyuncusunun da İzmir ekibinde kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Altay'ın 3'üncü Lig'de mücadele ettiği 2016-17 sezonunun devre arasında o zamanki adıyla Denizli Büyükşehir Belediyespor'dan transfer edilen Murat Uslu, geçen sezon 2'nci Lig'de bu sezon da 1'inci Lig'de formayı kapmayı başardı. Bu sezon ilk kez 16'ncı haftadaki Osmanlıspor deplasmanında görev alan 27 yaşındaki futbolcu, 24'üncü haftadaki Balıkesirspor maçıyla birlikte formayı bir daha vermedi. Murat, son 11 haftada cezalı olduğu Gazişehir Gaziantep müsabakası dışında tüm karşılaşmalarda ilk 11'de yer aldı.

DHA