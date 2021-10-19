Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Murat Akça'nın MR'ı çekilmiş olup, sol arka adalesinde ikinci derece kas zedelenmesi bulunmaktadır. Tedavisine başlanan oyuncumuzun yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Aynı maçta aldığı darbe nedeniyle üst adalesinde birinci derecede gerginlik bulunan Andre Poko'nun bugünkü antrenmana çıkmadığı, Daouda Bamba'nın da yine darbeye bağlı sakatlık yaşayıp tedavi gördüğü bildirildi. Genç oyunculardan Eren'in tedavisinin 2 hafta daha süreceği, Cem'in ise bu hafta takıma katılabileceği kaydedildi. Altay'da ayak bileği bağlarında ödem olan Serge Aka ve sakatlığı nükseden Martin Rodriguez'in de tedavileri sürüyor.