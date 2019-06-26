Gazişehir'le yollarını ayıran tecrübeli futbolcuyla yapılan görüşmelerin olumlu sürdüğü ifade edilirken, Mehmet Erdem'in de İzmir'e gelmek istediği vurgulandı. Futbol yaşamına 2007-2008 sezonunda Keçirörengücü'nde başlayan 30 yaşındaki futbolcu, Bakspor, Ankaragücü ve Göztepe'de de oynadı.

Geçen sezon Gazişehir'de 23 maça çıkan Mehmet Erdem Uğurlu 1 gol attı. Mehmet Erdem, 2014-2015'te forma giydiği Göztepe'de de 2'nci Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

İZMİR, (DHA)



