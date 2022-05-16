Altay'da lig bitmeden takımdan ayrılan Polonyalı kaleci Mateuzs Lis'in sözleşmesini tek taraflı feshettiği bildirildi. Siyah-beyazlılar, başarılı file bekçisinin 100 bin Euro'luk transfer taksitini ödemeyince oyuncu fesih hakkını kullandı. İzmir temsilcisi, Süper Lig ekiplerinin peşinde olduğu Lis'in satışından ciddi bir bonservis ücreti elde etmeyi planlıyordu.

Kaleci Lis'e Fraport TAV Antalyaspor'un talip olduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, kaleci Lis'ten 3 milyon Euro gelir hedefliyordu. (DHA)