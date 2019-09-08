Arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edilip Balıkesirspor müsabakasında tribünde oturan Brezilyalı kanat oyuncusunun takımla çalışmalara başladığı ifade edildi.

Oldukça hırslı bir görüntü ortaya koyan Leandrinho'nun cumartesi günü deplasmanda oynanacak Boluspor maçına kadar hazır olacağı vurgulandı. Teknik direktör Sait Karafırtınılar, takımda orta saha Oğuzhan dışında eksik oyuncu bulunmadığını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Milli arayı çok iyi değerlendiriyoruz. Boluspor'u da yenerek seri yapacağız" diye konuştu.

Onur Atış - DHA