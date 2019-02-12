Geçen sezon play-off oynattığı Boluspor'la bu sezon 18'inci hafta sonunda, henüz 21 Ocak'ta yollarını ayıran Sait Karafırtınalar, "Kesinlikle duygusal bir maç olmayacak. Şiddetle puana ihtiyacımız var. Kazanmak için mücadele edeceğiz. Adana'da sergilediğimiz oyunu sürdürürek 3 puan hedefliyoruz" dedi.

Boluspor'un kendisinin görev aldığı ligin ilk 9 haftasında yenilgi yüzü görmediğini hatırlatan teknik patron Karafırtınalar, "İyi bir takım olduklarını gösterdiler. Geçen sezon play-off oynamış tecrübeli bir takımla karşılaşacağız. Deplasmanda en fazla puan toplayan ekiplerden biri Boluspor. Gerekli önlemleri alacağız. Bizim de özgüvenimiz yerine geldi" diye konuştu.

Putsila ve Sinan'ın cezalarının sona erdiği siyah-beyazlılarda, ayak bileğini burkan stoper İbrahim Öztürk'ün durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

DHA



