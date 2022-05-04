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Altay'da kaleci Mateusz Lis sözleşmesini feshetti!

Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig'de Altay forması giyen kaleci Mateusz Lis sözleşmesini feshetti ve takımdan ayrıldı.

04 Mayıs 2022, Çarşamba 15:22 Son Güncelleme:
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Altay'da kaleci Mateusz Lis sözleşmesini feshetti!

Spor Toto Süper Lig 'de kümede kalma şansını matematiksel olarak koruyan Altay'da César Pinares, Paixao ve Bamba'dan sonra bir ayrılık daha gerçekleşti.

Sözleşmesini feshetti

İzmir temsilcisinde, kaleci Mateusz Lis alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetti ve siyah-beyazlı takımın dünkü antrenmanında yer almadı.

35 maçta oynadı

25 yaşındaki Polonyalı file bekçisi Altay'da 35 maçta forma giydi ve kalesinde 50 gol gördü. Ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Mateusz Lis ligde en fazla kurtarış yapan kaleci oldu. (Ajansspor)

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